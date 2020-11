Si vous ne voulez rien rater de l’actualité cinématographique du moment, il existe un site sur lequel vous pouvez vous rendre : c’est France cinéma. France cinéma propose à ses internautes de les informer au sujet de toutes les dernières sorties. Nous vous en disons plus dans les lignes qui suivent.

France cinéma, un site riche en contenu

France Cinéma est un site spécialisé dans l’information cinématographique. À cet effet, elle a déployé tous les efforts possibles pour vous informer sur le 7e Art, dans toute sa dimension. En vous rendant sur la page d’accueil de ce site, vous découvrez les dernières sorties en date, qu’il s’agisse de superproductions hollywoodiennes ou de séries les plus en vogue. France cinéma informe également sur les dates de sorties. On n’y parle pas que des films américains, mais aussi le cinéma français, britannique, etc.

Structure du site France cinéma

Le site est structuré en cinq rubriques (celui de l’accueil non compris), à savoir : actualités, cinéma, série, Netflix et Amazon prime. Chacune de ces rubriques décrit l’actualité qui lui est propre. Cette actualité va au-delà des sorties cinématographiques. Elle informe aussi l’internaute sur certains grands évènements à venir. Il peut s’agir par exemple de l’identité du futur présentateur des Oscars, ou encore du synopsis sur les premiers épisodes d’une série à venir sur Netflix, etc.

Une rubrique renseigne l’internaute sur le dernier classement en date du box-office français. Avec une explication détaillée sur les films qui l’intègre et le nombre total d’entrées totalisées.

La rubrique série quant à elle, annonce les prochaines dates de sortie des séries à succès. Il s’agit de futures sorties de séries Netflix ou Amazon Prime Video. Hormis le synopsis, la rédaction peut se laisser aller à une prédiction, en vous faisant miroiter une intrigue sur le futur scénario de certaines séries cultes.

L’internaute a la possibilité de poster un commentaire sur ses appréciations au sujet d’une série ou une autre. Il peut également effectuer une recherche sur des épisodes de séries, en affinant la recherche entre les épisodes les plus vus, les plus anciens et les plus commentés.

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste sur le site France cinéma, ils permettent d’interagir. Ainsi les internautes pourront partager des informations disponibles sur le site. Ou tout simplement suivre l’actualité disponible sur le site.

Vous en savez désormais un peu plus au sortir de cet article sur le site France cinéma. Tout passionné de l’actualité cinématographique, en s’y rendant, devrait être au parfum de tout sur le cinéma.